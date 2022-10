Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Schaden von 1.000 Euro war die Folge eines Unfalls in der Nacht auf Donnerstag in Bretzfeld. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen im Römerweg geparkten PKW eines 34-Jährigen. Anstatt den Unfall der Polizei zu melden oder an der Unfallstelle zu warten, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Neuenstein: Fußgänger leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 83-jährige Fußgänger am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Nissan in Neuenstein. Der 83-Jährige überquerte gegen 15.30 Uhr die Schloßstraße, als er von einer 59-Jährigen mit ihrem Nissan Note erfasst wurde. Die Frau hatte den Senior wohl aufgrund der blendenden Sonne übersehen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Kupferzell: Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Leicht verletzt wurden vier Personen bei einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen am Donnerstag in Kupferzell. Weil der Verkehr auf der B19 stockte musste eine 57-Jährige mit ihrem Opel verkehrsbedingt halten. Ein hinter ihr ebenfalls in Richtung Schwäbisch Hall fahrender VW Passat einer 49-Jährigen hielt ebenfalls an. Die hinter dem VW fahrende 20-Jährige bemerkte die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge wohl zu spät und fuhr mit ihrem Ford Focus auf den Passat auf. Dieser wurde wiederum auf den Opel Agila der 57-Jährigen geschoben. Durch die Kollision wurden die Opel- und die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten die beiden 16 und 12 Jahre alten Mitfahrer im VW. Die Fahrerin des Passats blieb unverletzt. Die Ford-Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 24.000 Euro.

Neuenstein: Auto brennt auf Parkplatz

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Feuers am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neuenstein. Ein brennender Mercedes wurde den Rettungskräften gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände in der Kirchensaller Straße gemeldet. Durch den Filialleiter des Supermarktes konnte der Brand noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden.

Waldenburg: Zeugen nach Spiegelstreifer gesucht

Mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte am Freitagmorgen ein 33-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße 2355 zwischen Waldenburg und Kesselfeld. Der Mann war mit seinem Auto in Richtung Waldenburg unterwegs als ihm ein unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein weißer VW Polo entgegenkam. Der Kleinwagen konnte seine Spur nicht halten und kam auf die Gegenfahrspur, wobei die Spiegel der Fahrzeuge kollidierten. Anstatt den Unfall zu melden oder anzuhalten, fuhr der oder die Unbekannte weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 079419300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell