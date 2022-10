Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit ungeklärtem Unfallhergang - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag im Kreuzungsbereich der Spitalstraße/Viktor-Brunner-Straße in Neckarsulm sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 13 Uhr befuhr die 55-jährige Fahrerin eines VW Golf die Spitalstraße von der B27 kommend in Richtung Neckarsulm und wollte geradeaus der Kreuzung folgen. Im Kreuzungsbereich Spitalstraße/Viktor-Brunner-Straße kam es dann zur Kollision mit einem 72-jährigen Fahrer eines Toyota Yaris, welcher die Kreuzung über die Viktor-Brunner-Straße auf die Gymnasiumstraße überqueren wollte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Um die Unfallursache zu klären, bittet die Polizei Zeugen, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: 110.000 Euro Sachschaden verursacht

Aufgrund unzureichender Ladungssicherung kam es am Mittwochmorgen, gegen 8:30 Uhr, in der Wannenäckerstraße in Heilbronn zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Dem 23-jährigen Fahrer eines VW Caddy fiel während der Fahrt eine Teleskopstange in den Fußraum seines Sitzes. Beim Versuch diesen aus dem Fußbereich zu entfernen, kam der 23-Jährige von seiner Fahrspur ab und fuhr über mehrere Meter in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 76-jährige Fahrer eines Linienbusses erkannte dies und versuchte noch, den Bus rechtzeitig abzubremsen. Auf Höhe der Kreuzung "In der Klinge" kam es jedoch kurze Zeit später zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 110.000 Euro.

Heilbronn: Drei Unbekannte flüchten nach versuchtem Einbruch - Zeugen gesucht

Drei unbekannte Personen begaben sich in der Nacht auf Donnerstag, gegen 23:30 Uhr, in der Badstraße nach Überwinden eines Bauzaunes auf eine dortige Abrissbaustelle, um Buntmetall zu entwenden. Ein Zeuge konnte beobachten, dass sie hierzu auch entsprechendes Werkzeug mit sich führten. Während des Eintreffens der Polizei verließen die Tatverdächtigen das Abrissgebäude über den Haupteingang und flüchteten nach Erblicken der Streife über ein Geländer des abgesperrten Gebäudes auf die Südstraße/Rosenbergbrücke. Sie überquerten die Straße und rannten in Richtung Olgastraße. Am Tatort konnten ein Bolzen- und Seitenschneider, ein Brecheisen sowie Diebesgut mit geringem Sachwert aufgefunden werden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Diebstahl aus einem schwarzen Renault Twingo in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Neckarhalde in Heilbronn, sucht die Polizei nun mögliche Zeugen. Unbekannte entwendeten eine Gitarre und einen schwarzen Schlafsack mit nicht bekanntem Sachwert aus einem verschlossenen Fahrzeug. Die gestohlene Gitarre bestand aus einem Holzrahmen mit mehreren Stickern und war zusammen mit Liederbüchern in einer schwarzen Tasche auf der Rücksitzbank des Renault Twingo aufbewahrt. Der Schlafsack befand sich in einer Schlafsacktasche im Kofferraum. Ein PC, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurde jedoch nicht entwendet. Durch den Fahrzeugbesitzer konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07131 74790 um Hinweise.

Heilbronn: In Schlangenlinien unterwegs

Ein Lkw der "Schlangenlinien" fährt, wurde der Polizei Mittwochmittag in Heilbronn gemeldet. Der Fahrer eines LKW befuhr gegen 14 Uhr die Weinsberger Straße und benötigte offensichtlich mehr als die normale Fahrbahnbreite. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte schnell die Ursache für die auffällige Fahrweise ergründen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest mit dem 61-jährigen Fahrer wurden 1,6 Promille angezeigt. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begeleiten. Der Führerschein des 61-Jährigen wurde noch vor Ort einbehalten. Der Lkw wurde von einem anderen Firmenmitarbeiter abholt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

