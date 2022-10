Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfall mit Pedelec

Leichte Verletzungen bei einem Unfall erlitt ein Pedelec Fahrer am Mittwochmorgen in Öhringen. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Meisterhausstraße in Richtung Hindenburgstraße. Im Einmündungsbereich übersah er die Vorfahrt eines 81-jährigen Pedelec-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 81-Jährige zu Boden und verletzte sich. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 1.000 Euro.

Schöntal: Unfall beim Rückwärtsfahren

Zu einem Zusammenstoß zwischen Lkw und Motorrad kam es Mittwochnachmittag in Schöntal. Der 28-jährige Lenker eines Lkw musste in der Osterburkener Straße verkehrsbedingt anhalten, um einen entgegenkommenden Lkw durchlassen zu können. Hierbei musste er ein Stück zurücksetzen, bemerkte jedoch einen zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Krad-Lenker nicht und kollidierte mit diesem. Der 75-jährige Kradlenker stürzte und verletzte sich leicht. Am Krad entstand Sachschaden von zirka 1.500 Euro.

Künzelsau: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Stark betrunken verunfallte Mittwochabend ein Audi-Fahrer bei Künzelsau. Über Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich ein Fahrzeug im Grünstreifen an der Kreisstraße zwischen Künzelsau und Garnberg festgefahren hatte und jedoch durch weitere Verkehrsteilnehmer bereits herausgeschoben wurde. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein. Eine Überprüfung durch die herbeigerufene Polizeistreife ergab gegen 19 Uhr an der Wohnanschrift des Fahrers bei diesem einen Alkoholwert von über 4 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 49-Jährige seinen Führerschein wegen Trunkenheitsfahrt bereits verloren hatte und aktuell keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Niedernhall: Verdächtiger Mann

Die Polizei ermittelt nach einer exibitionistischen Handlung in Niedernhall. Ein jüngerer blonder Mann soll Montagmittag neben einem dunklen Pkw SUV auf einem Schotterparkplatz in der Gerberstraße in Niedernhall gestanden haben. Als gegen 12.10 Uhr ein Kind an diesem Mann vorbeilief, soll dieser die Hose offen gehabt und masturbiert haben. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, soll sich bei der Kripo Künzelsau unter Telefon 07940 9400, melden. Sollte der Unbekannte noch einmal in Erscheinung treten oder gesehen werden, wird gebeten, umgehend die Polizei, auch über den Notruf 110, zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell