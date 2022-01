Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220104-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Unbekannte Täter drangen über das Dach eines Penny-Marktes in der Rendsburger Straße in Neumünster in das Geschäft ein und stahlen eine unbekannte Anzahl an Nonfood Artikel.

Die Täter gelangten vermutlich über die Rückseite des Gebäudes in der Nacht vom 03.01.2022 auf den 04.01.2022 auf das Dach des Pennygebäudes. Dort entfernten sie Dachziegel und gelangten so in das Lager des Penny-Marktes.

Das genaue Stehlgut sowie auch die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist etwas Verdächtiges in der Nacht vom 03.01 - 04.01.2022 im Bereich der Rendsburger Straße in Neumünster aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell