POL-NMS: 220103-1-pdnms Brand einer größeren Scheune, Grevenkrug

Grevenkrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Grevenkrug/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Sonntagnacht, 02.01.22, wurde um 23.57 Uhr der Brand einer Scheune gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. In der Scheune wurden neben Stroh auch div. Landmaschinen gelagert/untergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bzw. der Brandursache aufgenommen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 150.000,-- EUR geschätzt. Personen, die Hinweise zum Tathergang oder zu Personen geben können, die sich auf der Dorfstraße aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster, Tel.: 04321/9451111 zu melden.

