Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Betrunken unterwegs

Am Mittwochmorgen wurde ein 42-jähriger Autofahrer in Weikersheim betrunken kontrolliert. Der Fahrer eines Klein-Lkw war gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der August-Laukhuff-Straße unterwegs als er durch die Polizei kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten und noch vor Ort seinen Führeschein abgeben. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

