Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahmen nach Raub in der Innenstadt - Ein Täter flüchtet und leistet Widerstand

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend (04.08.2022) in der Innenstadt zwei Männer vorläufig fest, die zuvor einen 38-Jährigen angegriffen haben und ihm Bargeld raubten. Passanten machten, gegen 20.40 Uhr, einen Motorradpolizisten am Graf-von-Galen-Ring auf einen Streit vor einem Lokal in der Bahnhofstraße aufmerksam. Dort bedrängten die zwei Täter den 38-jährigen Mann und schubsten ihn. Dem Beamten gegenüber sagte der 38-Jährige, dass die Männer ihn zusammengeschlagen und ihm Bargeld aus einer Tasche geraubt haben. Auch in Anwesenheit des Polizisten gestikulierten die beiden Männer in aggressiver Weise und waren aufgebracht. Weitere Beamte trennten die Personen schließlich voneinander. Anwesende Zeugen sagten den Einsatzkräften, dass die beiden Angreifer unvermittelt auf den 38-Jährigen losgegangen sind und ihn zu Boden gestoßen haben. Einer der beiden Täter, ein 26 jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte sich den Polizisten gegenüber ausweisen. Der andere hatte keinen Ausweis dabei und versuchte, während der Sachverhaltsklärung zu flüchten. Er lief über die Stresemannstraße in Richtung der Elberfelderstraße. Der Motorradpolizist nahm die Verfolgung auf und stellte den Mann an der Kreuzung Bergstraße / Augustastraße. Als ihm Handschellen angelegt werden sollte, sperrte er sich und leistete Widerstand. Da gegen beide Täter Haftgründe vorlagen, nahmen die Polizeibeamten sie vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Durch anschließende Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die beiden Festgenommen mit Betäubungsmitteln handeln. Weiterhin erlangten die Beamten Hinweise zu einer Wohnung eines 58-jährigen Mannes in der Wehringhauser Straße. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft Hagen angeordneten Durchsuchung dieser Wohnung fanden die Polizisten Cannabis und Kleidungsstücke auf, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Sie leiteten unter anderem Strafverfahren wegen des Raubes, des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des illegalen Handels mit Betäubungsmittel ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

