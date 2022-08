POL-HA: Illegales Autorennen endet direkt vor den Füßen der Polizei

Hagen-Altenhagen (ots) - Nach vorausgegangenen Streitigkeiten in einem Schwimmbad in Altenhagen griff eine fünfköpfige Personengruppe am Mittwochabend (03.08.2022) einen 16-Jährigen und einen 20-Jährigen an. Gegen 20.10 Uhr wurde der Polizei über den Notruf eine Schlägere zwischen mehreren Personen in der ...

mehr