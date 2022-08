Polizei Hagen

POL-HA: Gruppe unbekannter Männer greift 49-jährigen Mann in Altenhagen an

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine Gruppe bislang unbekannter Täter griff am Mittwochabend (03.08.2022) in Altenhagen einen 49-jährigen Mann an. Gegen 22.30 Uhr wurde der Hagener auf die Personengruppe aufmerksam, die vor seinem Wohnhaus in der Alleestraße stand. Weil die Männer sehr laut waren, trat der 49-Jährige vor das Mehrfamilienhaus und forderte sie zum Gehen auf. Nachdem die fünf bis zehn Unbekannten zuerst weggingen, kehrten sie kurz darauf zurück und griffen den Mann an. Anwesende Passanten sagten den Polizeibeamten, dass einer der Angreifer dabei vermutlich einen Schlagring trug. Die Unbekannten waren etwa 18 bis 28 Jahre alt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 49-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus. Die Kripo ermittelt nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

