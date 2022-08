Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fällt zweimal mit "frisiertem" Kleinkraftrad auf

Hagen-Mitte (ots)

Ein besonders dreister Kleinkraftfahrer ist am Dienstagnachmittag (02.08.2022) Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei gleich zweimal unangenehm aufgefallen. Gegen 16.30 Uhr kontrollierten sie den 42-jährigen Hagener bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Volmestraße zum ersten Mal. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sein Kleinkraftrad nicht über eine notwendige Geschwindigkeitsdrosselung verfügt und somit führerscheinpflichtig ist. Einen entsprechenden Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Zudem stand er auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe und verboten dem Mann die Weiterfahrt mit dem Gefährt seines Bruders. Das Verbot hat aber offensichtlich nur wenig Wirkung entfaltet. Nur zwei Stunden nach der ersten Begegnung stellten ihn die Beamten wiederum fahrend auf dem Kleinkraftrad in der Volmestraße fest. Nun wurde dem Hagener der Zündschlüssel abgenommen und seinem Bruder übergeben. Zudem laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell