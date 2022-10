Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney- Tischtennisplatte gestohlen

Norden - Fahrraddiebe gestellt

Aurich - Einbruch in sozialer Einrichtung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney- Tischtennisplatte gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es auf Norderney. In der Zeit von Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Sonntag, 16.00, haben unbekannte Täter eine rollbare Tischtennisplatte aus dem Flurbereich eines Veranstaltungszentrums in der Straße an der Mühle entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Norden - Fahrraddiebe gestellt

Am Montagabend kam es zu einem Fahrraddiebstahl in Norden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 21.30 Uhr zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie in der Bahnhofstraße zwei Fahrräder entwendeten. Er informierte die Polizei, welche die 15- und 18-jährigen Täter nach kurzer Flucht stellen konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Einbruch in sozialer Einrichtung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Aurich zu einem Einbruch. Unbekannte Täter verschafften sich gegen 01.00 Uhr unerlaubt Zutritt zu einer Sozialen Einrichtung in der Straße Im Hammrich. Sie entwendeten Kupferkabel und transportierten es auf einem Fahrrad mit Anhänger vom Tatort. Es entstand ein Schaden von ungefähr 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

