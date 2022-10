Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wiesmoor - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Zu einem Unfall kam es Montagmorgen in Wiesmoor. Gegen 06.00 Uhr beabsichtigte eine 31-Jährige Autofahrerin an einer Kreuzung in die Hauptstraße einzubiegen und übersah den 34-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Aurich - Unfall mit drei Beteiligten

Montagnachmittag ist es in Aurich zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten gekommen. Gegen 15.30 Uhr bremst ein 35-jähriger Opel-Fahrer auf der Leerer Landstraße zu spät und fährt auf einen 19-jährigen Autofahrer auf. Er wird durch den Zusammenstoß auf den davorstehenden LKW geschoben. Dessen Mazda ist anschließend nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Am 12.Oktober 2022 ereignete sich in Aurich ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 17.00 Uhr ist eine 69-Jährige im Kurvenbereich der Großen Mühlenwallstraße mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einer 38-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen, welche sich dort mit ihrem Kind an einer dortigen Sitzgelegenheit aufhielt. Die Autofahrerin und das Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die Fußgängerin schwer. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle unter 04941 606215 zu melden.

