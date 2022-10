Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Rysum - nach Unfall geflüchtet

Wiesmoor - Polizei sucht Zeugen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

In Norden ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, stellte der Besitzer eines schwarzen Volkswagens diesen in der Attenastraße ab. Als er am nächsten Tag, gegen 11.45 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Rysum - nach Unfall geflüchtet

In Rysum kam es zu einer Unfallflucht. Bereits am 13.10., in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.40 Uhr, ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen einen gemauerten Zaun im Amselweg gefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Polizei sucht Zeugen

Bereits am 30.09.2022 wurde die Polizei zu einem Zwischenfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wiesmoor gerufen. Hinweise rechtfertigen die Annahme, dass zuvor eine Person mit einem Ackerschlepper wegfuhr und eine weitere Person zu diesem Zeitpunkt auf dem angebrachten Anbaugerät des Frontladers stand. Anschließend wurde der Ackerschlepper, mit der darauf stehenden Person, über die Hauptstraße in den Hopelser Weg gefahren. Verkehrsteilnehmer, die einen solchen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

