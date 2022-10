Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - in leerstehendes Haus eingebrochen

Südbrookmerland - Leichtkraftrad gestohlen

Großefehn - Zauntor und Hauswand beschädigt

Norden - E-Bike entwendet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - in leerstehendes Haus eingebrochen

In Südbrookmerland kam es zu einem Einbruch. In der Zeit vom 14.10.2022, 17.00 Uhr, bis zum 16.10.2022, 13.40 Uhr, haben sich bisher unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem leerstehenden, jedoch noch möblierten Haus in der Straße Kuhlerplatz verschafft. Dies gelang ihnen über eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Leichtkraftrad gestohlen

Zu einem Diebstahl kam es in der Nacht zu Montag in Südbrookmerland. Der Besitzer eines Leichtkraftrads der Marke Peugeot in grün stellte dieses am Sonntag gegen 22.30 Uhr vor einem Haus im Ackerpad ab. Als er gegen 3.00 Uhr wieder wegfahren wollte, war es nicht mehr auffindbar. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Zauntor und Hauswand beschädigt

In Großefehn ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. In der Zeit von Samstagabend, 19.40 Uhr, bis Sonntagmorgen, 09.00 Uhr, haben unbekannte Täter ein Zauntor und die Hauswand im Kanalmoorweg mit roter Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Norden - E-Bike entwendet

In Norden ist es vermutlich zu einem Diebstahl gekommen. Bereits am 12.10.2022 wurde im Stadtgebiet eine männliche Person kontrolliert. Hinweise rechtfertigen die Annahme, dass das mitgeführte E-Bike der Marke trenoli nicht dessen Eigentum war. Personen, denen bis zum genannten Datum ein solches E-Bike entwendet wurde, setzen sich bitte mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell