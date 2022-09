Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Freiberg am Neckar: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Samstagabend gegen 21:00 Uhr auf der BAB 81, zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Der 31 Jahre alte Fahrer eines BMW fuhr zu diesem Zeitpunkt auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei kam er ins Schleudern und prallte zunächst gegen den linken Fahrbahnteiler. Durch den Aufprall wurde er von diesem abgewiesen und gegen die rechte Schutzwand geschleudert. Im weiteren Verlauf kam er wieder nach links und kollidierte hier mit dem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Mercedes-Benz eines 32-Jährigen. Der BMW-Lenker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf insgesamt 60.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Für die anschließenden Reinigungsarbeiten, welche sich bis in den frühen Sonntagmorgen zogen, befand sich die Autobahnmeisterei Ludwigsburg an der Unfallstelle im Einsatz.

