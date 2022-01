Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugen gesucht

Petersberg (ots)

Am 29.01.22, gegen 01.20 Uhr, kam es in Petersberg auf der Hainbüchelstraße in Fahrtrichtung Ortsausgang (alter TÜV) zu einem Verkehrsunfall bei dem der Fahrer in einer scharfen Linkskurve, vermutlich in Folge zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links in die dortige Leitplanke krachte. Der Fahrer entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern unerlaubt von der Unfallstelle. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von ca. 20 Metern erheblich beschädigt. Das Fahrzeug müsste auf Grund der aufgefundenen Teile im Frontbereich stark beschädigt sein. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben bittet Zeugen sich unter der angegebenen Rufnummer zu melden.

