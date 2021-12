Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (468/2021) Am Sattenhäuser Kreuz auf vorausfahrenden Opel Corsa aufgefahren und geflüchtet - Polizei sucht schwarzen SUV mit Göttinger Kennzeichen

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Landesstraße 569 in Richtung Duderstadt, Höhe Sattenhäuser Kreuz Sonntag, 4. Dezember 2021, gegen 12.30 Uhr

WÖLLMARSHAUSEN (jk) - Auf der L 569 zwischen Wöllmarshausen und Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist nach derzeitigen Erkenntnissen ein unbekannter schwarzer SUV am 4. Dezember gegen 12.30 Uhr auf einen vorausfahrenden Opel Corsa aufgefahren und anschließend geflüchtet. Die 19 Jahre alte Opelfahrerin kam mit dem Schrecken davon. An ihrem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Nach Angaben der jungen Fahrerin kam sie aus Richtung Wöllmarshausen und wollte am Sattenhäuser Kreuz nach links abbiegen. Zu Beginn der 70-iger Zone bremste sie ihren Opel ab. In diesem Moment verspürte die 19-Jährige plötzlich einen Ruck und bemerkte, dass das direkt hinter ihr fahrende Fahrzeug auf das Heck ihres Wagens aufgefahren war.

Als sie schließlich abbog, fuhr das unbekannte Fahrzeug weiter geradeaus in Richtung Duderstadt. Es soll sich um einen größeren schwarzen SUV mit GÖ-Kennzeichen gehandelt haben. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Friedland unter Telefon 05504/937900 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell