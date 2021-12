Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (467/2021) Unfall auf der Jüdenstraße - Radfahrer bei Überholvorgang gestürzt, Polizei sucht beteiligten Autofahrer und Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Jüdenstraße

Mittwoch, 8. Dezember 2021, gegen 10.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Überholen eines PKW ist am Vormittag des 8. Dezember (Mittwoch) in der Göttinger Jüdenstraße ein 26 Jahre alter Radfahrer zu Fall gekommen und leicht verletzt worden.

Wie der 26-jährige Göttinger gegenüber der Polizei angab, wollte er gegen 10.30 Uhr in Höhe einer Bushaltestelle links an einem langsam vor ihm fahrenden VW Sharan vorbeifahren. Der Fahrer des Wagens habe dann unvermittelt nach links gelenkt. In der Folge musste der Radfahrer eigenen Angaben zufolge auf den angrenzenden Gehweg ausweichen. Hierbei sei er gestürzt. Der schwarze VW Sharan fuhr weiter.

Passanten sollen auf den Vorfall aufmerksam geworden sein. Leider liegen aber keine Personalien der wichtigen Zeugen vor.

Sie und auch der unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich über Telefon 0551/491-2215 bei der Unfallsachbearbeitung der Polizei Göttingen zu melden.

