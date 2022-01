Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken-Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken, Herzogstraße (ots)

Zeit: 30.01.2022, 01:15 Uhr

Ein 52-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Herzogstraße in Richtung Herzogplatz und überfuhr zwei Poller, die den Platz für den Straßenverkehr unzugänglich machen. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit. Ein in der Freizeit befindlicher Polizist beobachtete den Verkehrsunfall und meldete dies der Polizei Zweibrücken, samt Kennzeichen des PKW. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW und der zugehörige Fahrer in der Rosengartenstraße festgestellt werden. Der Mann gab zu den PKW geführt und die Poller umgefahren zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Ihm drohen die Entziehung der Fahrerlaubnis sowie eine Geldstrafe. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell