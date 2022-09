Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Brand in ehemaligem Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag Zutritt zu einem ehemaligen Schulgebäude in der Martin-Luther-Straße. Gegen 12:00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude gemeldet, welche schließlich auf ein brennendes Buch zurückzuführen war. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten keine Personen im Gebäude mehr festgestellt werden. Ermittlungen zufolge hielten sich zum Brandausbruch drei Kinder auf dem Gelände auf. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist bislang nicht geklärt. Der Sachschaden am beschädigten Buch sowie dem in Mitleidenschaft gezogenen Boden im dortigen Bereich beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 500 Euro.

