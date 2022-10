POL-AUR: Esens - Dekoration beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Leerhafe - Fahren ohne Fahrerlaubnis In Leerhafe ist am Sonntag ein LKW-Fahrer angehalten worden. Während der Kontrolle in der Schultenhausener Straße stellten die Polizeibeamten fest, dass der 30-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund ...

