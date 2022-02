FW-EN: Feuerwehr Hattingen 20 Mal wetterbedingt im Einsatz

Feuerwehr Hattingen

Feuerwehr Hattingen 20 Mal wetterbedingt im Einsatz

Hattingen

Die Sturmlage hat seit gestern Abend auch die Hattinger Feuerwehr beschäftigt.

Den ersten Einsatz übernahmen die Rettungskräfte gestern Abend um 21.49 Uhr an der Rauendahlstraße.

Zum frühen Morgen hin häuften sich dann die Meldungen. Bis auf die Stadtteile Blankenstein und Holthausen waren alle Stadtteile betroffen.

Das Schadenbild war nahezu an allen Einsatzstellen das Gleiche: Umgestürzte oder abgebrochene Bäume versperrten Straßen und Gehwege. An der Rheinstraße ist eine Birke am Stamm abgebrochen und auf parkende Fahrzeuge gestürzt.

Über die Nacht und den heutigen Tag verteilt waren die hauptamtlichen Kräfte und alle freiwilligen Einheiten im Einsatz.

Tatkräftige Unterstützung erhielten die Einsatzkräfte durch den Bereitschaftsdienst der Stadtbetriebe.

Auch wenn sich das Wetter aktuell beruhigt hat, wird weiterhin zur besonderer Vorsicht geraten.

Die Hattinger Feuerwehr beobachtet die Wetterlage weiterhin, insbesondere im Hinblick auf den morgigen Freitag.

Nicht unerwähnt bleiben sollte der Zuspruch aus der Bevölkerung. Teilweise wurden Einsatzkräfte vor Ort mit Verpflegung versorgt. Aber es erreichten die Feuerwehr auch Danksagungen über die sozialen Netzwerke.

