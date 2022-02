Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Gasalarm in Wohnung, Containerbrand und weitere Einsätze für die Hattinger Feuerwehr

Hattingen (ots)

Ein ausgelöster Gaswarnmelder in der Wohnung eines Wohn- und Geschäftshauses in der Heggerstraße hat heute Morgen für einen Einsatz der Hattinger Feuerwehr gesorgt.

Gegen 8.50 Uhr hat der Warnmelder neben der Gas-Therme in einer Wohnung ausgelöst. Die Mieterin hat daraufhin richtigerweise die Feuerwehr alarmiert und das Gebäude verlassen.

Die Kräfte der Feuerwehr gingen unter schwerem Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Durch die Polizei wurde die Einsatzstelle abgesperrt. Weitere Personen wurde sicherheitshalber aus dem Gebäude evakuiert. Mitarbeiter des ebenfalls alarmierten Versorgungsunternehmens führten Messungen in der Wohnung durch. Nach der Feststellung einer gewissen Gaskonzentration in der Raumluft belüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Die Gaszufuhr wurde abgeschiebert. Nachdem weitere Messungen keine Gaskonzentration mehr zeigten, wurde die Einsatzstelle an einen Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens übergeben.

Ein technischer Alarm der Brandmeldeanlage am S-Bahn-Endhaltepunkt sorgte um 14.46 Uhr für einen weiteren Einsatz der Hattinger Feuerwehr. Nach einer Kontrolle des gesamten Gebäudes konnten keine Anzeichen auf ein Schadenereignis erkannt werden. Daher rückten die alarmierten Kräfte nach 40 Minuten wieder ein.

Um 20.30 Uhr brannte der Inhalt eines Altpapiercontainers auf einem Parkplatz an der Roonstraße. Den Brand löschten die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr. Abschließend wurde der Inhalt mit Löschschaum abgedeckt.

Neben den hauptamtlichen Kräften waren auch die Kräfte der First-Responder-Einheit des Löschzuges Niederwenigern heute dreimal im Einsatz und unterstützten die Kräfte des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell