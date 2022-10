POL-AUR: Friedeburg - Trecker nach Unfall geflüchtet

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Trecker nach Unfall geflüchtet

Bereits am 05.10.2022 kam es im Ortsteil Etzel zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 54-Jähriger LKW-Fahrer die Horster Straße in Richtung Zetel als ein entgegenkommender Trecker zu weit auf dessen Fahrbahn geriet. Durch Ausweichen kam der LKW-Fahrer von der Straße ab. Dabei entstand ein Schaden am LKW, sowie an einem dortigen Verkehrsschild und der Berme. Der grüne Trecker der Marke Fendt entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei Friedeburg unter 04465 945780 entgegen.

