Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer

Weisenheim am Sand (ots)

Am Freitag, den 15.07.2022, gegen 23:30 Uhr, kam es in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugenangaben habe der flüchtige VW-Fahrer die Ritter-von-Geißler-Straße aus Fahrtrichtung Freinsheim kommend mit überhöhter Geschwindigkeit befahren und sei hierbei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin sei der Golf auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen mit dem Mast eines Verkehrsschildes kollidiert. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Anschließend habe sich der Fahrer von der Unfallstelle entfernt, verlor jedoch sein Kennzeichen und Teile seines PKW. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

