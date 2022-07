POL-PDNW: Strohballenbrand

Grünstadt (ots) - Am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 18:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in der Sausenheimer Straße einen E-Scooter-Fahrer, der den Gehweg befuhr. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Nun wird gegen den 18 Jahre alten Fahrer wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ohne ...

mehr