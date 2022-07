Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermeintliches Autorennen - Zeugen gesucht

Elmstein L499 (ots)

Am Donnerstag den 14.07.2022 gegen 16:45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Neustadt mit, dass sich mehrere Fahrzeuge (SUV) auf der L499 bei Elmstein in Fahrtrichtung Neustadt scheinbar ein Autorennen liefern. Die Fahrzeuge seien dem Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit und z.T. über den Mittelstreifen entgegengekommen, nur durch eine Vollbremsung konnte er einen Unfall verhindern. Die Polizei Neustadt konnte vier hochmotorisierte Fahrzeuge und deren Fahrer antreffen und kontrollieren. Allerdings machen die Fahrer und Fahrzeuginsassen andere Angaben zum Sachverhalt. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise von Zeugen, die die Fahrzeugkolonne (scheinbar mit einem gelben Führungsfahrzeug) auf der L499 gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de

