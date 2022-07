Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

...war ein 17-Jähriger aus Neustadt/W. am 14.07.2022 um 22:30 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt unterwegs, als er zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von über 30 km/h erreicht. Dies wurde mittels eines geeichten Prüfstandes in der hiesigen Dienststelle überprüft. Der Neustadter konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen, welche ihn dazu berechtigte ein Kleinkraftrad bis zur einer Geschwindigkeit von 25 km/h zu führen. Aufgrund dieser Tatsache war für den Jugendlichen die Fahrt beendet. Dessen Kleinkraftrad wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben. Nun muss sich der Fahrer in mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell