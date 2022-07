POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am Mittwoch den 13.07.2022, gegen 20:20 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Beteiligten auf dem Parkplatz Festwiese. Ein Zeuge beobachtete hierbei, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Dritten eintraten. Anschließend entfernten sich alle Beteiligten fußläufig in verschiedene Richtungen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen ...

mehr