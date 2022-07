Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei auf Festwiese - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch den 13.07.2022, gegen 20:20 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Beteiligten auf dem Parkplatz Festwiese. Ein Zeuge beobachtete hierbei, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Dritten eintraten. Anschließend entfernten sich alle Beteiligten fußläufig in verschiedene Richtungen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Anhand der Sprache geht der Zeuge davon aus, dass es sich bei den Männern um Osteuropäer handelt. Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf die Identität der Beteiligten geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter Tel. 06321-8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

