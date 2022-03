Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenverkehrsgefährdung am 21.02.2022 zwischen Meinkenbracht und Grevenstein - Zeuge gesucht

Hochsauerlandkreis

Sundern, Meschede

Am 21.02.2022 um 13:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 11 zwischen Meinkenbracht und Grevenstein zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 24 jähriger Mann mit einem schwarzen Peugeot 201 mit Kennzeichen aus Lünen befuhr die K 11 aus Richtung Meinkenbracht in Richtung Grevenstein. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab. Ein entgegenkommender Autofahrer musste eine Notbremsung einleiten, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Der Fahrer des Peugeot fuhr, nachdem er seinen Pkw durch den Straßengraben gelenkt hatte, weiter in Richtung Grevenstein. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw, der die Notbremsung machen musste, hielt an. Bei ihm hielt ein weiteres Auto und der Fahrer dieses Wagens sagte, dass er den Vorfall gesehen habe. Dieser Mann ist ein wichtiger Zeuge. Leider hat die Polizei keine Daten dieses Mannes. Er wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Meschede unter der 0291/90200 zu melden.

