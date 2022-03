POL-HSK: Auffahrunfall mit zwei Lkw - beide Fahrer leicht verletzt- ein Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg An einer Schule in der Königstraße in Arnsberg wurde in die Schul-Cafeteria eingebrochen. Die Cafeteria befindet sich im hinteren Bereich des Schulhofs. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zur Cafeteria auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Die Tat hat sich am Montag zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr ereignet. Hinweise richten ...

