Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ebertsheim) - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ebertsheim (ots)

Am gestrigen Dienstag, 12.07.22, gegen 07:25 Uhr wurde eine 59 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 33 Jahre alte Pkw-Fahrerin bog zunächst von der Leiningerstraße nach rechts in die Eisenberger Straße ein. Hier wollte sie in einem Rutsch erneut nach rechts auf die dortigen Parkflächen fahren. Hierbei übersah die Autofahrerin die Pedelecfahrerin, die den gemeinsamen Rad-/Fußweg in Richtung Mertesheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Zweiradfahrerin zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

