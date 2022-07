Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: Motorradbrand auf B9 - Totalschaden

Speyer/Otterstadt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr, hatte ein 29jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal Glück im Unglück. Als er mit seinem Motorrad die B9 in Richtung Speyer befuhr, schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorbereich seiner Maschine. Der 29jährige konnte das Motorrad noch gefahrlos in der Ausfahrt Otterstadt/Rinkenbergerhof abstellen und sich in Sicherheit bringen. Wenige Augenblicke später brannte das Motorrad lichterloh. Der Fahrer eines zufällig vorbeifahrenden Feuerwehrautos der US-Streitkräfte bemerkte den Brand und löschte diesen kurzerhand. Als die örtliche Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Das Motorrad war aber trotz der schnellen Löschaktion leider nicht mehr zu retten. Es wurde durch den Brand völlig zerstört. Zum Löschen des Brandes und reinigen der Fahrbahn musste die Ausfahrt Otterstadt/Rinkenbergerhof bis ca. 12.30 Uhr gesperrt werden. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 5000,- Euro. Neben der Polizei war die freiwillige Feuerwehr Rheinauen und die Straßenmeisterei Speyer im Einsatz.

