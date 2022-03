Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Benzin geklaut

Ein dreister Dieb zapfte die vergangenen Tage aus mehreren Rasenmähern in Biberach Benzin ab.

Ulm (ots)

Die Tat geschah die vergangenen Tage in der Rindenmooser Straße. Der Dieb überstieg einen Zaun und gelangte auf das Gelände. Dort zapfte er aus acht Rasenmähern das Benzin ab. Insgesamt etwa 30 Liter. Den Diesel eines weiteren Gartengerätes ließ er unangerührt. An einem Nebengebäude versuchte der Unbekannte erfolglos die Tür aufzuhebeln. Danach gelang es ihm ein Fenster aufzuhebeln und er gelangte ins Innere. Dort fand er wohl nichts was für ihn brauchbar schien. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0597777

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell