POL-UL: (GP) Ebersbach - Unfallverursacher flüchtet

Zwei Autos beschädigte ein Unbekannter am Mittwoch Vormittag in Ebersbach.

Der Mercedes und VW parkten zwischen 9 und 10.30 Uhr in der Leintelstraße. Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte an den ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen entlang. Dabei wurden an beiden Fahrzeugen die Außenspiegel beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

