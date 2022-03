Ulm (ots) - Nach dem Angriff auf eine 27-Jährige am Dienstag in Dornstadt erging jetzt gegen den 31-jährigen Verdächtigen ein Haftbefehl. Die Staatsanwaltschaft Ulm hatte am Mittwoch bei der zuständigen Richterin am Amtsgericht den Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Die Richterin erließ den ...

