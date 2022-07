Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hungrige Pferde will man nicht warten lassen

Neustadt/Weinstraße - Geinsheim (ots)

Bei der Kontrolle eines mit Pferdefutter beladenen Lkw am 07.07.2022 auf der B39 bei Geinsheim stellten Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt fest, dass der Fahrer keine gültige Berufskraftfahrerqualifikation besaß. Noch schlimmer: die Kontrolleure mussten zudem registrieren, dass der Fahrer des 16-Tonners nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen des schweren Güterverkehrsfahrzeugs war. Diese war bereits seit fast einem Jahr abgelaufen. Die Fahrt endete vorerst. Dem Fahrzeugführer können ersten Ermittlungen zufolge 169 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis nachgewiesen werden. Neben ihm wird sich auch sein Arbeitgeber in dieser Angelegenheit verantworten müssen. Denn der hat Sorge dafür zu tragen, dass seine Fahrzeuge nur von qualifiziertem Personal mit entsprechenden Berechtigungen geführt werden. Nach einigen Telefonaten von der Kontrollörtlichkeit aus konnten die Fahrzeugschlüssel zeitnah an einen herbeigeeilten Ersatzfahrer mit gültigen Dokumenten übergeben werden, der dafür sorgte, dass das Futter seine hungrigen Konsumenten zeitnah erreichte.

