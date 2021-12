Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: ICE nach Brand evakuiert - Brandursache noch unklar

Mannheim-Waldhof (ots)

In einem ICE mit Fahrtrichtung Frankfurt hat es nach einer Rauch- ebenfalls eine Brandentwicklung gegeben.

Gegen 10 Uhr am heutigen Morgen (21.12.2021) kam es in der zweiten Zugeinheit des ICE 202 zu einer Rauchentwicklung. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass im dortigen Toilettenbereich ein Brand ursächlich war. Der Zug wurde auf Höhe Mannheim-Waldhof zum Halten gebracht. Er war zu dieser Zeit mit ca. 450 Reisenden besetzt.

Im Folgenden rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften, bestehend aus mehreren Streifen der Bundespolizei, der Landespolizei, ca. 30 Mitarbeitenden der Feuerwehr sowie ca. 15 Kräften des Rettungsdienstes an.

Etwa 100 Reisende wurden aus der betroffenen Zugeinheit evakuiert und vor Ort medizinisch in Augenschein genommen. Aktuell ist von zwei Personen auszugehen, die sich in Folge der Rauchentwicklung Verletzungen zugezogen haben. Einer der beiden Verletzten wurde zur weiteren Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, die andere Person wollte keine medizinische Versorgung.

Im Anschluss wurden die Reisenden in die vordere, nicht von Rauch und Brand betroffene, Zugeinheit verbracht. Ein Ersatzzug wurde angefordert, kam aber nicht mehr zum Einsatz, da der vordere Zugteil die Fahrt Richtung Frankfurt mit den Reisenden fortsetzen konnte.

Gegen 13:20 Uhr konnten die Gleise freigegeben und der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Schadenshöhe sowie die bahnbetrieblichen Auswirkungen sind ebenfalls noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der Dank gilt allen eingesetzten Kräften für die gute und reibungslose Zusammenarbeit.

