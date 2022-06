POL-DO: Unfall auf der A 40 - ein Verletzter und 30.000 Euro Sachschaden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0680 Mit einem Messer in der Hand hat in der Nacht zu Samstag (18. Juni) ein Unbekannter eine Spielhalle am Königswall beraubt und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Laut ersten eigenen Angaben betrat der Täter um 0.43 Uhr die Spielhalle. Die 37-jährige Mitarbeiterin reinigte zu diesem Zeitpunkt bereits einige der ...

