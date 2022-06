Polizei Dortmund

POL-DO: Räuberische Erpressung gegen Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0680

Mit einem Messer in der Hand hat in der Nacht zu Samstag (18. Juni) ein Unbekannter eine Spielhalle am Königswall beraubt und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut ersten eigenen Angaben betrat der Täter um 0.43 Uhr die Spielhalle. Die 37-jährige Mitarbeiterin reinigte zu diesem Zeitpunkt bereits einige der Spielgeräte. Plötzlich sei die Person hinter den Tresen in den Kassenbereich getreten. Die Dortmunderin fragte den "Gast" was er dort mache und forderte ihn auf, den Bereich zu verlassen. Mit einem Messer in der Hand verlangte der Täter nun die Öffnung des Tresors. Die 37-Jährige kam der Forderung nach. Im Anschluss entnahm der Täter das gesamte Geld - einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag - steckte es sich in seine Taschen und flüchtete.

Nach Angaben der Dortmunderin soll er etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und dünn sein. Er hatte dunkle Haare, einen Bart und war mit einem weißen Hemd mit schwarzem Logo sowie einer Jeans und einer weißen Kappe bekleidet.

Die Polizei fragt nun: Ist Ihnen kurz vor oder nach der Tat eine verdächtige Person im Bereich des Königswalls aufgefallen? Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell