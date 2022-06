Polizei Dortmund

POL-DO: Streit unter Kindern löst Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in der nördlichen Dortmunder Innenstadt aus.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0677

Am Freitagabend (17. Juni) löste ein Streit unter Kindern am Nordmarkt eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien mit mehreren Beteiligten und zahlreichen Schaulustigen aus.

Als die ersten Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr am Nordmarkt eintrafen, gestaltete sich die Situation zunächst sehr unübersichtlich. Etwa 100 Personen befanden sich zu der Zeit an der nördlichen Seite des Nordmarktes. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, die Streitparteien zu identifizieren, zu trennen und die Situation zu beruhigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll die Ursache für das Ganze ein Streit unter Kindern gewesen sein, deren Familien sich im weiteren Verlauf eingemischt hatten. Insgesamt nahmen an den körperlichen Auseinandersetzungen 8 - 10 Personen teil, die phasenweise dabei auch Stöcke und Flaschen verwendeten. Die weiteren Umstehenden waren Schaulustige, die die Geschehnisse beobachteten.

Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand und die Situation beruhigte sich schnell. Es wurden jedoch zahlreiche Platzverweise ausgesprochen und eine Strafanzeige gefertigt.

