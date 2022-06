Polizei Dortmund

POL-DO: Lkw gerät auf Gegenfahrbahn: Pkw prallt gegen Baum und überschlägt sich

Dortmund (ots)

Auf der K 27 in Dortmund-Bodelschwingh ist es am Mittwoch (15. Juni) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Offenbar war ein Lkw zuvor auf die Gegenfahrbahn geraten. Vorbildliche Ersthelfer betreuten den schwerverletzten Fahrer des Autos am Unfallort. Der Lkw-Fahrer flüchtete. Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten.

Der Unfall ereignete sich um 16 Uhr auf dem Teilstück der Schloßstraße zwischen Brietenstraße und der Kreuzung Mengeder Straße/Schloßstraße/Bodelschwingher Straße. Nach ersten Zeugenangaben war ein 40-Jähriger aus Castrop-Rauxel auf der Schloßstraße in Richtung Westen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lkw mit einem roten offenen Kasten, der scheinbar aufgrund der Baumallee ein Stück weit die Gegenfahrbahn nutzte. Ein 62-jähriger Dortmunder, der ihnen entgegenkam, wich daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Zusammenpralls überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen.

Vorbildliche Ersthelfer betreuten den schwerverletzten Dortmunder bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die dann die technische Rettung übernahmen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Neben der ärztlichen Versorgung entnahm ein Arzt dem 62-Jährigen eine Blutprobe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest hatte den Anfangsverdacht bestätigt, dass der Autofahrer offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der 40-Jährige, dessen Pkw bei dem Überschlag touchiert und somit ebenfalls beschädigt wurde, blieb unverletzt. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden in Höhe von 54.000 Euro.

Da der Lkw-Fahrer vom Unfallort flüchtete, ermittelt die Polizei u.a. nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht insbesondere den Fahrer/die Fahrerin des roten Kastenwagens. Hinweise nimmt die Polizeiwache Mengede unter 0231/132-2721 entgegen.

