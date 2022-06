Polizei Dortmund

POL-DO: Die Polizei bittet um Hinweise: Zehn Hunde in Dortmund-Buchholz vergiftet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0675

In den Morgenstunden des 15. Juni wurden mehrere Hunde auf einem Privatgrundstück in Dortmund-Buchholz vergiftet. Die Polizei Dortmund bittet nun um Zeugenhinweise.

Auf einem größeren Privatgrundstück in Dortmund-Buchholz hält ein 39-jähriger Hundehalter insgesamt elf Hunde. Auf dem großzügigen Außengelände bekommen die Tiere ihren täglichen Auslauf. Ersten Ermittlungen zufolge wurden zehn der elf Hunde dabei nun vergiftet. Der Hundehalter führte die kranken Tiere sofort umliegenden Tierkliniken zu, wo bereits vier Hunde den Vergiftungen erlegen sind.

Bisherigen Zeugenhinweisen zufolge soll sich eine verdächtige Person in den letzten Nächten in der Nähe des Grundstücks im Bereich des Singschwanenwegs und der Syburgstraße aufgehalten haben. Die Polizei Dortmund bittet nun um Hinweise. Haben Sie im Bereich des Singschwanenwegs bzw. der Syburgstraße verdächtige Feststellungen gemacht? Können Sie Angaben zum Sachverhalt machen? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kriminaldauerdienst unter 0231/1327441!

