POL-DO: Sattelzug überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der A 2 - Fahrer schwer verletzt

Ein Sattelzug hat sich am Donnerstag (16. Juni) in den frühen Morgenstunden auf der A 2 überschlagen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Wegen aufwendiger Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle zwischen Beckum und Oelde zu länger andauernden Sperrungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 4.50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Hannover. Zuvor war es bereits zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen, bei dem ein 23-Jähriger aus Mazedonien mit seinem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen auf ein Wohnmobil aufgefahren war. Sein Pkw kam nach dem Unfall quer auf Seitenstreifen und rechter Fahrspur zum Stehen.

Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte dies ein 62-Jähriger aus den Niederlanden offenbar zu spät. Sein Sattelzug kollidierte mit dem Auto, das der 23-Jährige glücklicherweise bereits verlassen hatte. Daraufhin kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Stark beschädigt kam das Fahrzeug auf dem Dach im Graben zum Liegen. Dabei verteilte sich die Ladung in Form von Lebensmittelkonserven großflächig.

Ersthelfer halfen dem Niederländer aus seinem Fahrzeug. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Die A 2 musste an der Unfallstelle zunächst kurzzeitig komplett gesperrt worden. Anschließend waren der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Aufgrund aufwendiger Bergungsmaßnahmen dauerte die Sperrung bis ca. 17 Uhr an.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt ca. 208.000 Euro.

