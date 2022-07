Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkohol

Wachenheim (ots)

Am Sonntagabend, 10.07.2022, kam es am Ortausgang Wachenheim, Fahrtrichtung Bad Dürkheim, zu einem Verkehrsunfall bei welchem der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und unter anderem mit einer Straßenlaterne kollidierte. Die Polizei wurde mit zeitlichem Verzug von Zeugen verständigt als das verunfallte Fahrzeug bereits abgeschleppt wurde. In dem Unfallfahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt zwei Personen (18 und 19 Jahre alt), welche bei antreffen beide alkoholisiert waren. Welche Person das Auto geführt hat ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise sind die Personen im Bereich der Wachtenburg losgefahren.

Hinweise zu dem Sachverhalt bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

