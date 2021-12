Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzungshandlung gesucht

Gera (ots)

Am Donnerstag (30.12.2021), gegen 00:20 Uhr befand sich ein 42-jähriger Mann mit seinem Fahrrad im Bereich der Heinrichstraße, als er von einem Unbekannten von seinem Fahrrad gestoßen worden sei. Im Anschluss wurde der Mann von mehreren unbekannten Personen durch Schläge und Tritte an der Gesundheit geschädigt. Eine Personenbeschreibung zu den Unbekannten liegt nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an den Inspektionsdienst, Tel.: 0365-8290. (MW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell