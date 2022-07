Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand von Heuballen auf fahrendem Traktor

Haßloch (ots)

Am 13.07.2022, gegen 12:30 Uhr, gerieten aus bisher unbekannten Gründen mehrere auf einem Anhänger aufgeladene Heuballen (Rollen) in Brand. Die Heuballen wurden auf einem Feld bei NW-Geinsheim auf zwei Anhänger aufgeladen und mit einem Traktor zum beabsichtigten Ziel der "Ponyfarm" in Haßloch transportiert. Auf der Holidayparkstraße, kurz vor der "Ponyfarm", bemerkte der Fahrer und Betreiber der Farm die Entzündung der Heuballen auf dem zweiten Anhänger. Er fuhr das Gespann auf eine Wiese hinter der Farm, wobei sich bereits die Heuballen auf dem ersten Anhänger ebenfalls entzündet hatten. Dort gelang es dem Fahrer die Zugmaschine abzukoppeln und unternahm selbstständige Löschversuche. Die Feuerwehr Haßloch fand sich schnell vor Ort ein und begann mit den Löscharbeiten, welche bis ca. 15 Uhr andauerten. Ebenfalls entzündeten sich bei der Fahrt Teile des Straßenbanketts durch vom Anhänger herabfallendes und brennendes Heu. Die Holidayparkstraße musste während des Einsatzes bis kurz nach 15 Uhr voll gesperrt werden. Es wurden keine Personen und keine Tiere verletzt. Beide landwirtschaftlichen Anhänger sowie die Ladung wurden durch das Feuer zerstört; die Höhe des Sachschadens kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.

