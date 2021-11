Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211122 - 1398 Frankfurt-Dornbusch: Kinder von 37-jährigen Mann angesprochen

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 37-Jähriger hatte vergangenen Donnerstagmittag um 13:40 Uhr fünf Mädchen in der Hügelstraße angesprochen und eingeschüchtert. Er wurde vorübergehend festgenommen. Die Mädchen waren auf dem Heimweg von der Schule. In der Hügelstraße wurden sie plötzlich von einem Mann angesprochen, der die Mädchen auch in unsittlicher Weise anschrie und sie damit erheblich einschüchterte. Schließlich folgte der 37-Jährige den Mädchen sogar ein Stück, so dass sie umgehend den Polizeinotruf verständigten. Dadurch gelang es der eingesetzten Polizeistreife den Mann im Nahbereich anzutreffen und vorübergehend festzunehmen. Der 37-Jährige war alkoholisiert und ist dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen. Die Eltern der betroffenen Mädchen wurden über den Vorfall informiert.

