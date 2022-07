Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Speyerbrunn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 13.07.2022 gegen 12:00 Uhr auf der L499 zwischen Speyerbrunn und Schwarzbach wurde ein Motorradfahrer schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der 55-jährige Zweiradfahrer fuhr Richtung Elmstein und kollidierte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit in einer Rechtskurve mit der Front eines entgegenkommenden LKW. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der 55-Jährige eine Fraktur des linken Unterschenkels zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden an Motorrad und LKW beträgt ca. 23.000 Euro.

